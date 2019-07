La Juventus continua a lavorare al ritorno di Paul Pogba in questa caldissima estate di mercato. Il Manchester United, però, fa muro. Secondo quanto riportato dal Daily Mirror in Inghilterra, infatti, i Red Devils avrebbero imposto condizioni molto chiare per l'acquisto del centrocampista: il prezzo è di 150 milioni di sterline, ovvero 167 milioni di euro, e Pogba non verrà ceduto più tardi del prossimo 8 agosto, quando terminerà il mercato in Premier League.