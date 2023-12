La notizia, come ricorderete, risale a pochi giorni fa: la Procura antidoping ha chiesto una squalifica di quattro anni per Paul, trovato positivo aldopo il match di inizio campionato trae Udinese. Il giocatore è stato messo al minimo di stipendio, circa 2.000 euro al mese, già da quando è arrivato il responso delle controanalisi; ora, invece, prima di muoversi ulteriormente il club bianconero aspetterà la sentenza del Tribunale nazionale, attesa a gennaio in pieno calciomercato. In caso di condanna, che ai più sembra molto probabile, il bilancio della società si alleggerirebbe di poco meno di 30 milioni per le stagioni di riferimento che vedono il Polpo legato alla squadra.- "Tra l'altro - scrive Tuttosport - il vantaggio fiscale delpotrebbe venire meno se il francese, con la Juve, decidesse sorprendentemente di risolvere il contratto prima di giugno. In ogni caso si tratterebbe di un accollo che non finirebbe per pesare sulle casse della Juve, ma del giocatore. In realtà in ballo c'è molto di più, e la decisione di cercare unapotrebbe essere utile per tutte e due le parti in causa. La mezzala in caso di condanna si assicurerebbe comunque una buonuscita, la società invece otterrebbe le certezza di non dovere più nulla anche qualora ildovesse ribaltare l'eventuale verdetto di colpevolezza di primo grado".