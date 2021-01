Tra i concreti obiettivi di mercato, alla Continassa continua ad aleggiare il sogno Pogba. Il francese non si trova più a suo agio al Manchester United, è stato messo sul mercato dall’agente Mino Raiola scatenando tutti i top club europei. Tra cui, chiaramente, la Juve. Come riporta Calciomercato.com, attraverso la mediazione del procuratore italo-olandese è arrivata la mossa della dirigenza bianconera, ovvero la richiesta del giocatore in prestito. Serve un’apertura da parte dei Red Devils, ma la pista che porta a Pogba non è più solo una suggestione.