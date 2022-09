Intervistato da GQ, Paulha parlato anche del suo rapporto con lericevute nel corso della sua carriera, anche alla. Ecco il suo commento: "Avendo iniziato a giocare ad alti livelli da molto giovane, sono abituato a gestire le voci. Fa parte del gioco: come atleti conviviamo con elogi e critiche settimanalmente, sapendo che dobbiamo mantenere un equilibrio e la concentrazione sul nostro lavoro. Devo ringraziare i tifosi per i messaggi e il supporto che mi hanno mostrato sui social e di persona. Davvero incredibile. A loro prometto che lavorerò duro per tornare in campo il prima possibile e per aiutare la squadra a raggiungere le vittorie che merita".