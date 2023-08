"Stiamo arrivando", un cuore e il conto alla rovescia, questo il breve ma chiaro messaggio che Paul Pogba ha mandato attraverso i social. Il centrocampista francese, dopo aver giocato 45 minuti nel test alla Continassa contro l'Alessandria, spera di essere convocato con l'Udinese nell'esordio in campionato anche se rimane in dubbio dopo i problemi fisici che lo hanno costretto ad allenarsi a parte per gran parte della preparazione.