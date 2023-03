Quella di ieri sera è stata una serata entusiasmante per la Juventus, la quale è uscita vittoriosa nel confronto contro i rivali eterni del Torino. C'è però da registrare una nota triste della serata e che non ha nulla a che vedere con il campo, dato che l'episodio accaduto è avvenuto sugli spalti della curva dei tifosi bianconeri. Come si può vedere attraverso alcuni video che circolano sui social, infatti, al termine del match Paul Pogba si avvicina a loro e consegna una maglia ad un bambino tirandola. Nulla di male apparentemente, anzi, un gran bel gesto, se non fosse che a mettersi in mezzo ci abbia pensato un 'tifoso', il quale si è avventato sulla stessa sottraendola al piccolo. Pogba però nota l'accaduto e gli impone di restituirla al 'legittimo proprietario'.