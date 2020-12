Tra obiettivi concreti e possibili, la Juventus continua a sognare ad occhi aperti il ritorno di Paul Pogba. Il francese vuole andarsene da Manchester, la sua carriera allo United è in netta involuzione come testimoniano le recenti panchine, e Raiola l’ha rilanciato sul mercato. I Red Devils, tempo fa, hanno esercitato l’opzione unilaterale per prolungare il contratto dell’ex bianconero fino al 2022, dunque, con il passare dei mesi, l’incubo parametro zero rischia di aumentare. Inoltre, come riporta Rai Sport, lo United non vuole dare il campione del Mondo in prestito a gennaio, chiedono cash, circa 55-60 milioni di euro. La Juve prende tempo, perché conosce la voglia del giocatore di lasciare l’Old Trafford il più presto possibile.