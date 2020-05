Non sarà facile. Anzi, è tutta in salita. Ma la Juve vuole assolutamente provarci, perché mai come in quest'estate c'è la volontà di Paul Pogba di lasciare lo United. Con il Real Madrid apparentemente fuori dai giochi, i bianconeri valutano il colpo - necessario - a centrocampo. Le complicazioni del coronavirus proiettano però l'affare sul territorio degli scambi: Rabiot, secondo Calciomercato.com, è il primo nome accostato ai Red Devils.



L'IDEA - Al Manchester piace. Tanto. Per CM, l'intenzione degli inglesi è quella di dare dinamismo al centrocampo, proprio come fatto con Bruno Fernardes. Lo scoglio è rappresentato dall'ingaggio: 7 milioni sono troppi anche per chi fattura così tanto. Dunque, dall'apertura non si è andati oltre. O almeno ci si è spinti fino a una considerazione: una base di partenza, nonostante tutto, non è scomparsa.