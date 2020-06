Il futuro di Paul Pogba è ancora avvolto dal mistero. La Juventus resta in attesa, così come il Real Madrid, mentre il Manchester United non sembra voler fare sconti: la cessione può aspettare, almeno per i Red Devils. Non per Mino Raiola, invece. Il procuratore del francese spera nel trasferimento, così da replicare i guadagni del 2016 (più di 40 milioni) per l'intermediazione: secondo il Times, infatti, l'unico che spinge per la cessione di Pogba sembra essere proprio Raiola.