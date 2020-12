Il sogno Paul Pogba è ancora vivo. Piace alla Juve da sempre, vorrebbe tornare a Torino e il suo agente spinge per l'addio al Manchester United. Tra l'altro i rapporti con Andrea Agnelli sono ottimi, come raccontato dalle trattative passate ma anche dal siparietto di qualche giorno fa durante il Golden Boy. I motivi per un nuovo sì ci sono, frenati solo dal lato economico. Anche se, racconta il Corriere della Sera, "Mino Raiola è stato avvistato a Torino, riportando d’attualità l’altro problema bianconero e soprattutto la relativa soluzione-sogno, chiamata Paul Pogba: il centrocampo a disposizione di Pirlo è quello con meno qualità, fisicità e personalità di questi nove anni di successi ininterrotti. Una mezzala come il Polpo risolverebbe molti problemi. Anche a se stesso, dato che «è infelice e deve cambiare aria» come ha detto lo stesso Raiola a Tuttosport".