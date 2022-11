Bel gesto da parte del francese Benjamin. Ieri sera il giocatore delha sbloccato il match dicontro l'- poi finito 2 a 0 - con un colpo di testa su assist di Joshua Kimmich, ma a fare notizia è stata sicuramente la sua esultanza: il difensore classe 1996, infatti, ha voluto omaggiare l'amico e connazionale Paulreplicando la, ovvero chinando la testa sul braccio destro piegato verso il torace, proprio come era solito fare il centrocampista delladopo un gol già ai tempi della sua prima esperienza in bianconero. Il Polpo, come noto, non potrà partecipare alin Qatar con la sua Francia, motivo per cui il compagno di squadra ha voluto mandargli un pensiero di sostegno.