Paulsi trova in una fase difficile, lontano dal mondo del calcio e dalla Juventus a causa di un provvedimento disciplinare per doping che lo ha colpito dallo scorso 11 settembre. Anche le contro analisi effettuate il 6 ottobre al laboratorio dell’Acqua Certosa (a Roma) hanno confermato il valore del testosterone oltre i limiti consentiti.Pogba avrebbe assunto un integratore non consentito in Italia, diversamente dagli Stati Uniti. Tuttavia, lo staff medico della Juventus non era a conoscenza di questa scelta, e dopo la notifica del provvedimento, ha cercato di ricostruire eventuali errori.Nonostante la sfida in corso, Pogba mantiene la sua posizione sulla lealtà e non mostra segni di voler fare un passo indietro, trovando forza in questa coerenza.Nonostante la mancanza del campo di gioco, Pogba si allena nella sua residenza, una mega villa con piscina e palestra, la stessa abitazione occupata in passato da Cristiano Ronaldo. Accanto a lui c'è Zulay, sua moglie, che rappresenta il suo principale sostegno in questo momento difficile. La dolce metà gli trasmette la forza necessaria, come evidenziato dalla frase "Never alone, always together" (Mai da solo, sempre insieme), condivisa in una foto recente che li ritrae insieme in palestra.A causa delle politiche aziendali e delle regole,, il cui isolamento è dovuto alla sospensione per doping. A raccontarlo è Gazzetta, secondo cui nonostante ciò, mantiene rapporti con i compagni di squadra,, trascorrendo del tempo con lui dopo l'evento "Together - A Black&White Show". Nonostante il distacco ufficiale con la Juventus, Zulay ha smesso di seguire i canali social del club, mentre dalla Continassa si attendono gli sviluppi del procedimento disciplinare.