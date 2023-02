Come vi abbiamo raccontato ( QUI ), Paulnon è sceso in campo ieri mattina, nella sessione d’allenamento aperta a media e tifosi. Per il centrocampista francese lavoro personalizzato in palestra, per smaltire l’affaticamento ai flessori e preparare il corpo al ritorno in campo.Per Pogba domenica saranno 299 giorni senza calcio, scendere in campo esarebbe un bel tassello dal punto di vista psicologico. I primi minuti in gara ufficiale della stagione,In parallelo con i problemi fisici, si sono moltiplicate le voci di mercato. In particolare, dall’Inghilterra si è fatta largo l’ipotesi di una risoluzione di contratto, ipotesi mai realmente presa in considerazione. Come riporta calciomercato.com, però: “se si allarga il partito di chi non punta più su di lui almeno per questa stagione, proprio Pogba non molla. Non lo fa nemmeno guardando in avanti.”.