Come racconta Gazzetta, Paulè tornato ad allenarsi regolarmente con i compagni. Difficile che venga coinvolto per la spedizione in Europa League. Il centrocampista francese, guarito clinicamente ma ancora alle prese con qualche acciacco post infortunio, proverà a guadagnarsi la convinzione per il derby contro il Torino, in programma martedì prossimo. Per questo dovrebbe rimanere alla Continassa per allenarsi e migliorare la condizione.