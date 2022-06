La Juventus sta cercando innesti per il centrocampo viste le carenze evidenziate nell'ormai passata stagione. Il nome che con grandissime probabilità arriverà a Torino è quello di Paul Pogba. Ora l'interrogativo di tutti i tifosi è: quando? Molti si aspettano un'ufficialità venerdì in contemporanea a Pogmentary, la docuserie sul centrocampista francese ma così potrebbe non essere.



POGBA - L'annuncio di Pogba alla Juve, come riferisce Tuttosport, potrebbe anche slittare di qualche giorno ma non cambierebbe la sostanza: Paul Pogba tornerà alla Juventus dopo le sei stagioni al Manchester United. In queste sei stagioni tra i numerosi infortuni non è mai riuscito a mettersi veramente in mostra. Restano da limare soltanto i dettagli legati ai bonus e alle commissioni destinate a Rafaela Pimenta. Salvo una clamorosa svolta il francese tornerà a Torino. NON BASTA - La Juventus vorrebbe far partire Arthur. Nel caso in cui partisse Madama cercherebbe un mediano come richiesto da Allegri. Potrebbe essere Thomas Partey dell'Arsenal. Ma attenzione perchè lo scambio potrebbe riguardare un difensore centrale: il brasiliano Gabriel dos Santos Megalhaes.