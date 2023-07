La Juventus ha tante esigenze sul mercato, alcune tecniche, altre di bilancio, con i bianconeri che cercano rinforzi in grado di interpretare più ruoli e di adattarsi a diversi vestiti tattici di Allegri, ma che devono coincidere con gli intrecci economici. E così, per i nuovi colpi bisogna fare attenzione alle uscite. A centrocampo, per esempio, sono due i nomi che potrebbero presto partire: Fabio Miretti, in prestito, e Paul Pogba. Il Polpo, fino a prova contraria, resta una incognita sotto il profilo della tenuta fisica e della continuità dopo la passata stagione. Allegri si augura di poterlo avere al meglio, ma non ci sono garanzie e così la Juventus osserva con prudenza, in attesa dei primi riscontri sul campo.Nel mentre, l’Arabia Saudita continua a chiamare e sul tavolo c’è sempre una proposta da oltre 100 milioni in tre anni per Pogba più qualcosa alla Juve per il cartellino. Paul vorrebbe restare, per dimostrare a se stesso prima che agli altri di poter stare ancora a certi livelli, ma di fronte a certe cifre si può cambiare idea anche all’improvviso. Intanto però - scrive Tuttosport - la presenza frequente dalle parti della Continassa della sua agente Rafaela Pimenta significa che qualcosa si sta muovendo o che qualcosa potrebbe muoversi. E sempre dalla stessa scuderia può arrivare la soluzione: Lazar. Il gioiellino dell’Udinese ha tutto quello che serve alla Juventus: tecnica, visione di gioco, gamba, personalità, nonostante si tratti di un ragazzo del 2002, si legge. Ed è la prima scelta per i bianconeri in caso di addio al Polpo. Giuntoli lo voleva al Napoli e a maggior ragione sarebbe tentato dall’idea di portarlo in bianconero, ma prima servono vari incastri, anche quelli legati agli esuberi.