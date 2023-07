È notizia della tarda serata di ieri quella di un'offerta quasi irrinunciabile dall'Arabia per Paul: 100 milioni di euro suddivisi in tre anni. Il viaggio di questo fine settimana di Paul in Arabia ha ulteriormente scatenato iche ora si dividono tra chi teme di perdere il centrocampista francese e chi invece ritiene che a fronte dei numerosi infortuni che hanno tenuto Pogba lontano dal campo nella scorsa stagione la cessione sia la soluzione migliore. In gallery alcune tra le migliori reazioni dei tifosi.