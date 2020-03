Paul Pogba è il grande sogno di mercato della Juventus. Un nome che anche il tifoso bianconero Gregorio Paltrinieri rivorrebbe a Torino, come ha fatto capire durante la diretta di ieri su Juventus Tv proprio assieme a Fabio Paratici: "Quando gli è stato chiesto di elencare 5 francesi che hanno indossato la maglia della Juventus. Il sorrisino di Paratici non è sfuggito ai tifosi - scrive La Gazzetta dello Sport -, che l’hanno preso come un valido pretesto per continuare ad alimentare le loro speranze. In realtà anche Paratici sarebbe felice di riportare il Polpo a Torino, dove viveva in un attico con vista sull’Olimpico, ma è il primo a sapere che non è impresa né facile né economica".