L’investimento sull’ingaggio di Pogba può diventare funzionale al progetto Juve, anche non solo tecnicamente. Ma è lui il primo nome? Secondo quanto racconta Tuttosport: "In realtà nella lista delle preferenze dei centrocampisti - alla voce “esperti” - continua a regnare Jorginho . Resta solo da capire, ma non è un dettaglio di poco conto, con chi si possa discutere del suo trasferimento visto che al momento il Chelsea è ancora in vendita. Dunque tutto è bloccato". Alternative: Renato Sanches e Milinkovic-Savic.