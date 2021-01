La Juventus sogna di riportare Paul Pogba a Torino prelevandolo dal Manchester United. Oltre agli sviluppi che vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, se ne aggiunge uno riguardante due possibili contropartite tecniche da parte della Juve. Così scrive infatti Calciomercato.com: "Aaron Ramsey e Douglas Costa (se rientrasse dal prestito al Bayern) non sono priorità per lo United nell'affare Pogba, il club inglese non vuole fare sconti o regali nonostante il contratto a scadenza nel 2022. Non esclude scambi ma questi due giocatori non sono considerati tali da poter variare notevolmente l'equilibrio economico dell'operazione Pogba. Insomma, muro ancora alto. Lavoro da portare avanti. E Paul aspetta...".