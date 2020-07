Paulo Pogba non vorrebbe più lasciare il Manchester United. Secondo quanto riporta Marca, il francese ha deciso di restare al Manchester United almeno fino alla prossima stagione. Il suo contratto scade nel 2021 ma i Red Devils hanno in mano un'opzione per rinnovare il suo contratto in maniera unilaterale. La volontà del francese però sarebbe proprio quella di restare ad Old Trafford. Niente Juve, quindi, almeno per la prossima finestra di mercato.