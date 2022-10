Come racconta Gazzetta, la felicità sul rientro di Paulora si scontra con i conti "matematici" del suo ritorno in campo. Ecco: quando potremo vederlo in azione in maglia bianconera? Per il quotidiano, il centrocampista francese mette nel mirino la sfida Champions col Psg del 2 novembre, in alternativa proverà ad esserci nel derby d’Italia del 6 contro l’Inter. Ma è chiaro che dipenderà molto dalle sensazioni che avrà nel corso dei prossimi allenamenti. La sua speranza è di guadagnare la prima convocazione col Benfica.