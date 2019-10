Secondo quanto riportato in giornata, nel contratto sottoscritto fra Paul Pogba e il Manchester United esiste una clausola che allontanerebbe definitivamente sia Juventus che Real Madrid, altamente interessate al centrocampista francese. Come già successo ad esempio per Martial, i Red Devils hanno inserito un'opzione unilaterale per il rinnovo dell'attuale contratto in scadenza 30 giugno 2021 aumentando di un anno l'attuale scadenza.