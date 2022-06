Come racconta il Corriere dello Sport, non è un caso che Pogba abbia scelto la Juve, pur potendo incassare più soldi altrove. A Parigi per esempio, ma anche restando a Manchester perché lo United ci ha provato a trattenerlo e pure il City ci ha fatto un pensierino. Alla Juve lo aspettano per dargli le chiavi del centrocampo e consegnargli la vetrina fuori dal campo. A Torino si è sempre trovato a suo agio, qui è tornato spesso per trovare tanti amici e rivivere quella città dove non ha mai avuto bisogno di fare il divo: l'attico a Santa Rita e il kebab preferito vicino alla stazione di Porta Nuova non sono leggende metropolitane.