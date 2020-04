1









La Juventus continua a pensare al ritorno di Paul Pogba, centrocampista del Manchester United che potrebbe lasciare la Premier in estate. Non ci sono solo i bianconeri, però, all'orizzonte e soprattutto nella preferenze del giocatore, secondo quanto riporta As, ci sarebbe in cima il Real Madrid. Aria di cambiamento, quindi, anche se tutto ha un prezzo: quello di Pogba è alto, infatti, sono almeno 100 i milioni richiesti da Red Devils, a cui andrebbe aggiunto uno stipendio da quasi 20 milioni di euro a stagione.