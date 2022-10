Come racconta Gazzetta, i prossimi giorni saranno determinanti per stabilire il rientro in campo di, desideroso di iniziare ufficialmente la sua seconda vita juventina. Alla Continassa, per il momento, nessuno si sbilancia. Non sono un mistero, invece, i progetti del Polpo. Paul da settimane ha in testa una data e una città: 25 ottobre, Lisbona. Già, il campione del Mondo ha fatto di tutto - e continuerà a dare il massimo anche nei prossimi sei giorni - per meritarsi la convocazione per la sfida in casa del Benfica.