Come racconta Gazzetta, Pogba negli ultimi giorni ha parlato con più di un ex compagno. Argomento della chiamata, ovviamente, il ritorno a casa. Anche da quelle chiamate si è capito che Paul, nella sua testa, ha deciso: Juve è stata e Juve sarà. Al netto di sorprese, mai da escludere ma certo non probabili, c’è solo da capire quanto lunga dovrà essere l’attesa per l’ultimo passo.