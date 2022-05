Come racconta il Corriere dello Sport, facendone una pura questione economica, per Pogba la Juventus partirebbe svantaggiata e da questo tema partiranno i colloqui tra la Juve e l’avvocato Pimenta. Paul, da parte sua, ha aperto alla possibilità di dare un taglio allo stipendio. Ora resta da verificare se l’intenzione collima con i vincoli di casa Juve. C’è un altro fattore, però, che potrebbe risultare decisivo nello spostare la scelta verso la Signora rispetto al Psg: la volontà di Pogba di rilanciarsi in un ambiente familiare.