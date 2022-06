Juve-Pogba, un matrimonio destinato a farsi, forse con un anno di ritardo. È quanto emerge dalle anticipazioni del documentario Pogmentary pubblicate da The Athletic, che riferisce di una chiamata tra Paul e Mino Raiola risalente alla scorsa sessione estiva del mercato: "No, la Juventus non può permettersi più il tuo ingaggio. Ora sono qui, mi sto incontrando col Paris Saint-Germain e ho già avuto due incontri col Barcellona. Il mercato è come il mare: su e giù, su e giù".