Paul, proprio come annunciato dalla sua procuratrice, Rafaela Pimenta, si è messo alle spalle l'ultimo infortunio e ha solo un obiettivo: ripartire più forte di prima. Il centrocampista francese non riuscirà a tornare per l'epilogo della stagione, tra una settimana alla Dacia Arena di Udine. Già domani però dovrebbe farsi vedere a Torino, dove andrà in scena l'ultima gara casalinga dei bianconeri: sarà l'occasione per salutare anche un po' di compagni che andranno via. Lui no, lui resta. E proverà a raddoppiare.Pogba intanto sta proseguendo con il recupero fisico, ha in mente di dare continuità alla parte atletica e certamente tornerà a lavorare con un preparatore personale per tutta l'estate. Che sarà di recupero, di rinforzo, di totale ristabilimento. Il desiderio di Paul, naturalmente, è quello di farsi trovare in buona condizione già a partire dalla prima metà di luglio, quando la Juventus dovrebbe ritrovarsi per poi dare il via alla prossima stagione. Non solo: negli USA, lì dove tutto è iniziato, vuole tornare da protagonista, senza forzare ma comunque essendo presente per tutta la parte di preparazione atletica. Che gli è mancata. Maledettamente. Oltre alle sfortune, s'intende.