Un paio di mesi potranno bastare? O ne serviranno addirittura sei? Con il passare delle ore gli interrogativi sui tempi di recupero dall'infortunio di Paulnon fanno altro che aumentare, accumularsi l'uno sopra l'altro. E al momento, in attesa che il ragazzo si sottoponga a un consulto specialistico, è difficile dare una risposta certa.Come spiega Tuttosport, in questi casi sono sostanzialmente due le possibilità di intervento (escludendo la terapia conservativa, che avrebbe poca utilità): la, che prevede l'asportazione - in artroscopia, cioè con due forellini nel ginocchio - del pezzettino di menisco che si è staccato, oppure la, cioè la cucitura della zona di lesione. Con la prima opzione i tempi di recupero sono ridotti, uno o al massimo due mesi. Con la seconda salgono a quattro, cinque, persino sei. Cosa che per Pogba vorrebbe anche dire, senza mezzi termini, saltare ilEcco perché un consulto specialistico in più è d'obbligo: secondo il quotidiano, il professionista individuato potrebbe essere il francese Bertrand, uno dei luminari di riferimento della scuderia creata da Mino, lo stesso che a maggio ha operato in artroscopia Zlatan. Secondo La Gazzetta dello Sport, invece, è probabile che sia coinvolto anche il medico della Nazionale francese e che venga interpellato Christian, che ha già trattato i casi di Federico, Nicolòe Giorgio. Al momento, ad ogni modo, la soluzione più probabile sembra quella della meniscectomia, che farebbe tirare un sospiro di sollievo a tutti, a partire dalla. La decisione è attesa per le prossime ore.