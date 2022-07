Esulta, Paul, per il primo successo stagionale della, nella gara (l'amichevole contro i messicani del) che ha sancito il suo ritorno in campo con la maglia bianconera dopo sei anni. "And we backkkkk! First win!", "Siamo tornati, prima vittoria!", ha scritto il centrocampista francese sui social, dopo essersi reso protagonista di un'ottima sgambata con belle idee e giocate nei tempi giusti, proprio come tutti - e in particolare Massimiliano Allegri - speravano. Qui sotto il suo post sui social dopo la partita disputata negli Stati Uniti.