Per fortuna della Juve, nessuna lesione per Pogba, solo un sovraccarico che dovrebbe permettergli di tornare presto a disposizione. Una situazione comunque che non può far star sereno il club, visto che, come riporta calciomercato.com, in 14 mesi alla Juventus ha all'attivo soli 213 minuti giocati. Di fatto Pogba finora è costato a una Juve in spending review e con grandi difficoltà a bilancio oltre 60 mila euro al minuto.