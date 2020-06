La Juventus vuole fermamente il ritorno a Torino di Pual Pogba. Il francese, campione del Mondo, non ha mai entusiasmato i propri tifosi da quando è tornato allo United e potrebbe anche decidere di cambiare squadre nella prossima finestra di mercato. Sono due su tutti i giocatori che la Juventus ha proposto al Manchester United per abbassare la richiesta cash per il ritorno di Paul Pogba. Il club bianconero ha offerto in particolare Adrien Rabiot e Douglas Costa, due calciatori graditi ai Red Devils. C'è ancora molta distanza però sulle valutazioni.