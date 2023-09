Cristiano Giuntoli è al lavoro per abbassare ulteriormente il monte ingaggi della Juve e per fare questo, proverà anche a ridiscutere con Paul Pogba in merito all'alto stipendio che guadagna attualmente. Come riferisce calciomercato.com, l'idea del dirigente sarebbe di abbassare la parte fissa alzando invece i bonus, che stimolerebbero ulteriormente il francese a chiedere il massimo al proprio fisico.