Paule Dusanscatenati alladella, in scena ieri sera in un ristorante di Torino. Il francese e il serbo si sono esibiti in balli e canti tra l'ilarità generale dei compagni, tra cui Nicolòche li ha immortalati in unpoi condiviso nelle sue Instagram stories e diventato virale sui. A far divertire i tifosi anche un altro frame, in cui si sentono i giocatori intonare "Storia di un grande amore" e l'inno di Mameli, quest'ultimo proposto dagli azzurri.