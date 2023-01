Ci siamo, manca pochissimo. Dusane Paulsono prossimi al rientro nella rosa dei disponibili di Massimiliano Allegri. Domani ultimo test, amichevole contro la Next Gen, poi il semaforo verde e la convocazione per la partita contro il Monza. Intanto, i due continuano a lavorare alla Continassa, come dimostra il video pubblicato dalla Juventus: