Dopo mesi di agonie, finalmente in casa Juve sembra essere spuntato un raggio di sole proveniente dall'infermeria del J Medical. Come apparso anche nel comunicato ufficiale della società infatti, Dusane Paulhanno lavorato finalmente in gruppo e verranno monitorati con attenzione giorno dopo giorno, soprattutto per capire la reale entità del loro rientro in campo.- Inizia dunque una settimana decisiva per entrambi, che sicuramente non prenderanno parte alla sfida di Coppa Italia di giovedi sera. Così come sarà difficile averli tra i convocati anche nella lista dei giocatori che dovranno affrontare l'Atalanta domenica sera. La speranza dunque, è quella di riaverli a disposizione per la gara di campionato contro il Monza, in programma allo Stadium il 29 gennaio. Prima però bisognerà fare dei test fisici per capire se la loro condizione gli garantisce a pieno il totale recupero, dopodichè i tifosi juventini possono finlamente iniziare ad immaginare una Juve con Vlahovic e Pogba.