Come racconta il Corriere dello Sport, il nervo scoperto è, il jolly che finora Max non ha mai potuto spendere al tavolo dello scudetto e della Champions, e giocare 21 partite senza il campione francese non è certo poca cosa. Sfortuna, ma non è un mistero che la Juve avrebbe preferito che Paul avesse optato per l’intervento immediato in estate, appena patito l’infortunio, piuttosto che attendere e scegliere altre strade. Allegri lo sottolinea nuovamente in conferenza.