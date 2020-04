1









Il ritorno di Paul Pogba non smette di accendere le fantasie dei tifosi della Juventus. Il francese, dopo una stagione travagliata con lo United, potrebbe lasciare Manchester anche se, come riporta Calciomercato.com, la Juventus si aspetta uno sconto. Infatti, alle condizioni di cui si parla (almeno 100 milioni di euro), sembra essere difficile che i bianconeri si possano muovere: in alternativa, Paratici non smette di sperare nella possibilità di inserire una contropartita tecnica, appunto per far calare l'esborso per Pogba.