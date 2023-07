#Pogba è arrivato alla Continassa La sua stagione con la #Juve è ufficialmente iniziata pic.twitter.com/P4KDeFj2vG — ilbianconero (@ilbianconerocom) July 3, 2023

Paule la, capitolo tre (o due-bis che dir si voglia). Inizia ufficialmente oggi, lunedì 3 luglio, la seconda stagione in bianconero del Polpo dopo la parentesi al Manchester United, stagione che dovrà necessariamente essere sinonimo di "riscatto" dopo i soli 161 minuti in campo dello scorso anno a causa dei problemi fisici.Il centrocampista francese, che resta centrale nel progetto della Vecchia Signora pur con l'ipotesi, sempre delicata, di un ritocco dell'ingaggio al ribasso, è arrivato allaintorno alle 15.40 di oggi. Ora si affiderà subito a preparatori e medici che dovranno capire se il lavoro svolto in autonomia durante le vacanze a Miami ha riattivato i giusti meccanismi, in modo tale da consentirgli di mettersi a disposizione di Massimilianogià tra una settimana, con il resto della squadra.