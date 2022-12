Tra i giocatori infortunati in casache da tempo ormai posticipa il rientro in campo e non ha ancora disputato un minuto nella sua seconda avventura a Torino. Come riporta Tuttosport, questo è un passaggio fondamentale nella tabella di marcia, anche perché soli pochi giorni fa Massimiliano Allegri aveva detto apertamente che Paul non aveva ancora fatto un metro di corsa.. Dopo tanto tempo trascorso tra terapie in palestra e in piscina, Pogba ha ricalcato il prato verde e può iniziare quindi la fase successiva.Una fase che prevede un ricondizionamento fisico per ritrovare forza e resistenza nella muscolatura.. La gara cerchiata in rosso sul calendario dalla Juve ma anche dallo stesso Pogba, che, se tutto andrà nel migliore dei modi, sarà convocato per la sfida al Maradona. NPrudenza è la parola d'ordine.