. Nelle ultime settimane si sono fatte insistenti non solo le voci in merito a dissidi tra il francese e l'allenatore del Manchester United, Ole Gunnar Solskjær, ma anche riguardo la volontà di non rinnovare il contratto in scadenza a giugno 2022. Parallelamente, i contatti tra la Juventus e l'agentesi sarebbero intensificati.I rapporti tra il club e il procuratore sono buoni (rappresenta, tra gli altri,e, da poco,), così come trae la dirigenza. Il giocatore è monitorato da altre squadre,, ma la Juventus sarebbe pronta a giocarsi una carta ''.Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, per garantire al francese i 14 milioni di euro attualmente percepiti allo United si potrebbe fare affidamento sul, risparmiando il 50% sulle tasse. L'esempio portato dalla Rosea si rifà proprio all'ingaggio attuale di Pogba: gli attuali 14 milioni netti costerebbero alla Juventus, al lordo,. C'è poi da valutare la possibilità che l'ex bianconero accetti di decurtarsi lo stipendio pur di tornare nella squadra in cui è esploso, firmando una cifre leggermente più contenute.Potrebbe ritrovare l'allenatore che l'ha definitivamente lanciato nel grande calcio,. Con lui, la Juve avrebbe un interprete di assoluto livello sia in un ipotetico(al fianco di Locatelli), sia in un