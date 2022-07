Paul Pogba infortunato, Adrien Rabiot... squalificato. E non certamente incedibile sul mercato. Anche se, con l'infortunio del francese, Rabiot potrebbe restare a disposizione, ma non dalla prima partita. Come scrive la Gazzetta: contro il Sassuolo, il 15 agosto, Rabiot non potrà giocare per squalifica, Fagioli ha 21 anni, non è un bambino e se è pronto, se è forte, non serve aspettare. Potrebbe debuttare subito da titolare.