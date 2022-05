Si parlerà. Già domani. Come racconta La Gazzetta dello Sport, Rafaela Pimenta, l'avvocato già socio di Raiola, ha preso pieni poteri dopo l'addio all'agente: le prime mosse sono proprio sul polpo. Del resto, era stata lei, insieme a Mino, a confezionare la maxi operazione da 105 milioni di euro che aveva portato Pogba allo United e nelle casse della Juventus una ricca plusvalenza da 72 milioni di euro. Sarà percorso inverso?



DIPENDE DA PAUL - Juve e Pogba si erano già sentiti a inizio primavera. La promessa era quella di incontrarsi a fine stagione per capire se ci fossero stati i margini per una trattativa. Si gioca tutto attorno allo stipendio: Pogba guadagna 15 milioni netti a stagione, il Psg può garantirgli un ingaggio a due cifre, la Juventus no. Dipende allora dal suo desiderio di tornare, che sarà determinante. Pogba arriverebbe a zero e già questo sarebbe un gran risparmio per la Juventus. In più il Polpo può beneficiare del decreto crescita, che consente il risparmio del 50% sulle tasse di chi ha lavorato all’estero negli ultimi due anni e decide di rientrare in Italia.