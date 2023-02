Ci siamo, stavolta per davvero. Come racconta il Corriere dello Sport, dopo il ritorno alla base della squadra successivamente alla vittoria di Nantes, ancheha ripreso il suo posto all'interno del gruppo. E "proprio questa continuità di servizio rappresenta la novità attesa da tempo, c'è un ritardo di condizione inevitabile che si può sconfiggere solo giocando". Per il quotidiano, se anche oggi e domani Pogba dovesse allenarsi senza dolori, allora potrà essere davvero la volta buona per lui.Il CorSport racconta come, in tutto, domani saranno 315 i giorni trascorsi dall'ultima partita ufficiale di Pogba (19 aprile 2022, Liverpool-United 4-0), la speranza sua e di tutta la Juve è che il conteggio possa finalmente interrompersi. "Per spazzare via anche quello zero spaccato alla voce minuti giocati in stagione". Il derby poi è una sfida particolare: per Pogba non ci sarebbe nulla di meglio. "Anche perché quando vede granata spesso si scatena. Ne ha giocati otto con la maglia della Juve, li ha vinti tutti", con quattro gol all'attivo. Più di tutti.