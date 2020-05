Paul Pogba è pronto a tornare in campo. Il centrocampista del Manchester United sarà a disposizione del tecnico Ole-Gunnar Solskjaer quando ripartirà la Premier League, con ogni probabilità il prossimo 19 giugno. Lo ha annunciato lo stesso tecnico dei Red Devils in un’intervista al sito ufficiale del club: “Pogba e Rashford si sono uniti al resto della squadra hanno svolto tutti gli esercizi. Finora non hanno avuto nessun problema. Quando torneremo in campo, sembra che potremo essere al completo”. Pogba, che piace alla Juve, aveva subito a gennaio un intervento chirurgico alla caviglia destra.