Vai Paul. E bentornato, ancora.è pronto al ritorno in campo: questa sera, nel derby, tutto il popolo bianconero potrebbe rivedere l'atto della seconda versione del. Tradotto: potrebbe finalmente fare il suo debutto, nell'ultimo giorno di febbraio. Dopo l'edizione di Manchester e i problemi che si trascinano dall'estate, il francese ha fatto una settimana intera di allenamenti in gruppo, con l'eccezione del match di Europa League a Nantes.Pogba è pronto, 315 giorni dopo l'ultima partita ufficiale (19 aprile 2022, Liverpool-Manchester United), 232 giorni dopo il ritorno ufficiale alla Juve (11 luglio 2022), 219 giorni dopo l'infortunio (24 luglio 2022), 176 giorni dopo l'intervento chirurgico arrivato al termine del fallimentare percorso di terapia conservativa. A fare i conti è il Corriere dello Sport, che sottolinea come per Paul inizi un'altra storia. "Deve capire che ha un pezzo importante di stagione per rimettersi in carreggiata. Deve avere tutti gli stimoli per fare un buon finale di stagione, per far sì che ci dia una mano", ha detto Allegri. Lanciando quindi un segnale importante: la Juve ha aspettato a lungo Pogba, ora tocca a Paul fare in modo di riuscire ad aiutare la squadra mettendola davanti a tutto, anche a se stesso.