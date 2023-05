Grande gioia per Paul, in un momento per lui particolarmente difficile a causa dei problemi fisici che continuano a tormentarlo. Il centrocampista della, infatti, è diventato papà per la terza volta, come annunciato sui social insieme alla compagna. "Un nuovo membro della famiglia Pogba. Sono orgoglioso di te, mia regina. Sono così felice", le sue parole a corredo del tenero post, sotto il quale sono subito apparsi i commenti di tanti compagni di squadra come Leonardo Bonucci, Danilo, Angel Di Maria Leandro Paredes, ma anche dell'amico Paulo Dybala (con la fidanzata Oriana Sabatini) e dell'ex bianconero Claudio Marchisio. Eccolo qui sotto!