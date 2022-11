Un nervo scoperto,. E l'ha confermato anche la dichiarazione di ieri di Massimiliano, in conferenza stampa. Il francese sì, l'ha fatta grossa e ha anche deluso il tecnico bianconero, che sul ritorno di Paul aveva costruito la sua rivincita bianconera dopo il primo anno senza trofei. Ebbene: non l'ha mai avuto. E non solo per sfortuna, ma anche per le scelte del francese, in particolare dopo la mancata operazione.Sfortuna? Come racconta il Corriere dello Sport, "non è un mistero che la Juve avrebbe preferito che Paul avesse optato per l’intervento immediato in estate, appena patito l’infortunio, piuttosto che attendere e scegliere altre strade". Allegri l'ha sottolineato un'altra volta: non ha avuto un colloquio diretto con il francese, ma le speranze che potesse rientrare prima con la Juve e poi con la Nazionale "erano già ridotte al lumicino". A Pogba dispiace, per entrambe le assenze, per la pesantezza del suo silenzio in campo. La Juve è stata penalizzata da tutto ciò e ad Allegri, oltre il pragmatismo, non può andare giù.